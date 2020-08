MN - Rodriguez al Torino, è fatta: accordo trovato anche tra il giocatore e i granata, al Milan 3 mln più bonus

E' fatta per il passaggio di Ricardo Rodiguez dal Milan al Torino: secondo quanto appreso da Milannews.it, è stato trovato l'accordo anche tra il club granata e il terzino svizzero che firmerà un contratto di quattro anni. Da questa cessione, la società di via Aldo Rossi incasserà tre milioni di euro più bonus. L'avventura di Rodriguez in maglia rossonera si conclude dopo 93 presenze e 4 gol segnati.



di Antonio Vitiello