MN - Salvini: "La UEFA si accanisce sulle italiane e c'è chi spende centinaia di milioni. Tutto a posto con Gattuso. Ibra? Il Milan non ha bisogno di un singolo"

Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio, intervistato da MilanNews.it in occasione della Festa dei 50 anni della Curva Sud Milano, ha parlato a 360° della situazione in casa rossonera.

Sul tifo per il Milan: "Ho incominciato a seguire il Milan in Serie B, figuriamoci se mi arrendo per una sentenza o per una sconfitta".

Sulla sentenza UEFA: "Non faccio l'avvocato, mi sembra evidente che qualcuno abbia speso centinaia di milioni, sul Milan e sulle squadre italiane c'è un accanimento particolare, però il calcio è il calcio".

Su Ibrahimovic: "Non penso che il Milan abbia bisogno di un singolo, credo abbia bisogno di un piano, un singolo non fa mai la differenza".

Sulla festa della Curva: "Ci sono tante persone per bene, pacifiche, un tamburo ed un coro portano colore, la violenza è un altro paio di maniche. Gli indagati? Anche io sono indagato".

Su Gattuso: "Tutto a posto, fa l'allenatore e lo fa bene, io faccio il ministro e spero di farlo bene".

Sull'uscita dall'Europa: "Non l'ho smaltita, era l'esordio europeo di mio figlio".

Sulla squadra: "Non sono con i giocatori 7 giorni su 7, se entri in campo per non perdere perdi, mi aspetto di vedere un Milan che entri in campo per vincere, il grande Milan è nato così".

Sui tifosi dell'Olympiacos: "Ho trovato un pubblico greco che in Italia fortunatamente si trova raramente ma non mi scandalizzo".

Sui desideri: Mi piacerebbe vedere un Milan sempre più italiano, ci sono ragazzi che crescono nei vivai e poi hanno spazi chiusi".

Sul passato in Curva: "Ho incominciato ad andare in Curva a 14 anni, ho fatto delle belle trasferte, ho sempre trovato gente positiva, quelli che sono stati con me non hanno mai alzato la mano su nessuno"

Su Gattuso: "Gennarino è il migliore".

Sull'errore ammesso per la sostituzione di Cutrone: "L'ho pensato anch'io ma non l'ho detto".