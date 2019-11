MN - Scaroni: “Abbiamo urgenza per il nuovo stadio, mi aspetto più entusiasmo. San Siro non è ristrutturabile”

Il presidente Paolo Scaroni ha parlato del nuovo stadio di Milano all’evento “Sport e Business Summit” nella sede del Sole 24 Ore. “Il consiglio Comunale ha chiarito due punti che secondo me sono fondamentali. Il primo è che la ristrutturazione di San Siro per fare uno stadio moderno non è possibile con due squadre che giocano lì ogni 3 o 4 giorni. La ristrutturazione di San Siro è stata, perciò, un po' accantonata. La seconda cosa, invece, è che ci vuole un nuovo stadio a San Siro, ovvero l'idea che Milan e Inter perseguono da molti mesi. Alla fine è la Giunta che prenderà una decisione, tutto questo però è stato fatto utilizzando la legge sugli stadi con l’obiettivo di riportare in Italia gli stadi moderni. La realizzazione di uno stadio porta dei benefici economici, il nostro investimento sarà di oltre 600 milioni di euro, e così avremo i nostri ricavi. Il punto fondamentale è l’urgenza, vogliamo partire subito per fare un nuovo stadio insieme all’Inter. Cubature? Abbiamo chiesto delle cubature che siano coerenti con lo stadio e con le attività commerciali che ne derivano, come la costruzione di un albergo, un investimento coerente con quello sportivo. Mi auguro che da questo punto di vista ci sia una comprensione delle nostre esigenze economiche da parte del Comune, ma con il sindaco Sala il dialogo è cordiale. Milano ha dimostrato nei fatti di essere una città che recepisce il nuovo, sa cambiare e sa fare cose belle. Milano oggi è ben diversa dalla città di 15 anni fa ed è migliore. Sulla rigenerazione del quartiere di San Siro è giusto che il comune faccia seguire la cosa da esperti, ed è giusta far seguire bene i processi del progetto. Mi aspetterei solo più entusiasmo, avere lo stadio più bello del mondo dovrebbe piacere a tutti, mi aspetterei maggiore entusiasmo ma credo che arriverà. Tra un anno a che punto saremo? Parleremo di un progetto approvato, pronti per partire”.