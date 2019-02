MN - Scaroni: "Vogliamo dare a Milano un impianto di grande livello. Due ipotesi: nuova struttura o ammodernamento di San Siro"

Durante un evento dello sponsor Beretta, Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha rilasciato queste dichiarazioni durante la conferenza stampa: "Ringrazio Beretta per la sponsorizzazione. Da questa mattinata mi vengono in mente tre cose: lo sport è un veicolo fantastico e Beretta, che negli anni ha aumentato parecchio il proprio fatturato, deve ringraziare per questo anche lo sport. Beretta è un esempio che userà per attirare anche altri sponsor al Milan. La seconda cosa è che i valori di Beretta assomigliano a quelli del Milan: noi crediamo nella qualità, cerchiamo l'eccellenza e crediamo nell'etica. Avere uno sponsor così mi piace molto. La terza cosa è che i prodotti Beretta li abbiamo a San Siro e a Casa Milan. A San Siro dobbiamo fare tante cose. Abbiamo lanciato progetto insieme all'Inter, l’inversione a U che ha fatto il Milan di andare insieme all’Inter è una mia idea, mi prendo io il merito. A differenza di Roma, dove laziali e romanisti si odiano, a Milano non è così. Se l'Inter gioca in Champions, tifo per i nerazzurri. A Milano non c'è questa antitesi per fortuna. Ci siamo lanciati nel progetto stadio, in cui credo moltissimo e sono convinto che avremo il miglior stadio del mondo".

"Noi non abbiamo presentato un progetto, ma la progettualità complessiva che ci attendiamo. Non ci sarà solo lo stadio, ma anche altre situazioni. Abbiamo presentato una proposta complessiva. Le due ipotesi sono la costruzione di uno stadio nuovo e l'ammodernamento San Siro. Ogni ipotesi ha pregi e difetti, ma il nostro obiettivo è quello di dare uno stadio di grande livello a Milano, che faccia di Milano la capitale del calcio. Forse costruendo un nuovo sarebbe potrebbe essere più facile, ma ci sono anche ristrutturazioni di livello come per esempio lo stadio di Anfield. Nei prossimi mesi ne sapremo di più".

"Gli stadi sono fuori dal FFP. Di advisor ne abbiamo una quantità. Noi italiani e noi milanesi siamo rimasti indietro a livello di stadi. Inghilterra, Spagna e Germania hanno già fatto le cose che dobbiamo fare. Questo ci permette di copiare le eccellenze. Non dobbiamo inventarci come accogliere le famiglie. Al Bernabeu ci sono 7 ristoranti. La Juventus l’ha fatto in tempi recenti. Noi Milano, capitale del calcio mondiale, dobbiamo prendere le esperienze migliori e metterle nel nostro stadio".