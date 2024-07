MN - Settimana importante per Pavlovic: l'offerta del Milan ed il forte desiderio rossonero del serbo

Dopo aver chiuso il colpo Morata il Milan si concentra su altri reparti, difensore in primis. Fonseca ha sicuramente bisogno di un centrale mancino per applicare al meglio le sue idee nell'uscita palla al piede da dietro e rendere fluida la manovra; così Furlani, Moncada e Ibrahimovic si stanno muovendo per portare a Milanello il profilo giusto.

Ad oggi il calciatore individuato è Strahinja Pavlović, difensore classe 2001 del Salisburgo. Il serbo ha già incrociato i rossoneri, ma da avversario nella fase a gironi della Champions League 22/23. Quella che sta per cominciare può essere una settimana molto importante per arrivare al difensore: il Milan, apprende la redazione di MilanNews.it, andrà dalla cadetta RedBull con una proposta vicina ai 20 milioni di euro, a cui potrebbero essere aggiunti bonus ed una percentuale sulla futura rivendita per ammorbidire la posizione degli austriaci, che ad oggi chiedono circa 25 milioni di euro.

Pavlovic però ha le idee ben chiare e non ha di certo difettato nel manifestarle al suo club: spinge per cominciare subito la nuova avventura al Milan, con cui ha già un accordo per cinque anni di contratto.

Nei giorni scorsi, per conoscere meglio il giocatore, abbiamo intervistato il collega Milan Zdravkovic di soccersportal.rs, che ci ha raccontato come Pavlovic "per essere un giocatore di stazza con i suoi 194 cm di altezza ha una velocità incredibile, qualcosa di raro. E poi ha un gran carattere, una mentalità vincente fin da quando era bambino". Clicca qui per tutte le sue dichiarazioni.

Antonio Vitiello