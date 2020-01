MN - Suso arrivato a Casa Milan per un confronto con la dirigenza

Importante svolta della giornata e forse del mercato. In questo momento Suso ha fatto il suo ingresso a Casa Milan. Atteso un confronto con la dirigenza per trovare una soluzione. Sappiamo come lo spagnolo sia al centro del mercato rossonero: il classe '93 è finito ai margini dopo il cambio modulo e il club rossonero potrebbe cederlo se arrivasse una proposta valida. L'ex Liverpool è rimasto in panchina nelle ultime due gare di campionato e ha giocato poco meno di mezz'ora in Coppa Italia contro la SPAL. Suso ha rotto con l'ambiente e vedrebbe bene una partenza entro la fine del mercato di gennaio.