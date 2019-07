MN - Theo Hernandez è sbarcato a Linate: oggi e domani visite mediche

Come riferito dall'inviato di MilanNews.it, Theo Hernandez è appena sbarcato a Milano Linate insieme al proprio agente, Manuel Garcia Quilon (procuratore anche dei milanisti Reina e Castillejo), con un volo proveniente da Madrid. Nella mattinata sono stati definiti gli ultimi dettagli, che hanno dato il via libera alla partenza del giocatore verso l'Italia. Il terzino del Real Madrid, in prestito nell'ultima stagione alla Real Sociedad, approderà in rossonero per una cifra complessiva di 20 milioni di euro. Il classe 1997 sosterrà una prima parte di visite mediche già questo pomeriggio alla clinica La Madonnina per poi completare la seconda tranche domani mattina. In seguitò, il laterale mancino firmerà il contratto che lo legherà al Diavolo fino al 30 giugno 2024. Theo Hernandez è uscito dal retro, evitando le immagini dei giornalisti presenti allo scalo milanese.

di Antonio Vitiello