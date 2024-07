MN - Tomori: "Morata ha velocità, forza e può fare gol, è quello che ci serviva. Abraham? Non abbiamo parlato di calcio"

A margine dell'evento di inaugurazione del nuovo Flagship store di via Dante, il difensore del Milan Fikayo Tomori è intervenuto ai microfoni di MilanNews.it per parlare dei più caldi temi d'attualità legati alla formazione rossonera, dalla prima settimana di allenamento sino all'arrivo, prossimo all'ufficialità, di Alvaro Morata. Queste le sue dichiarazioni.

Come sta cambiando il Milan con Fonseca?

"Si abbiamo cambiato molto. Ovviamente l'allenatore. Abbiamo nuove idee, un bel clima. Stiamo lavorando bene, duro e siamo eccitati adesso".

Tanto entusiasmo, i tifosi vi hanno chiesto lo Scudetto

"Sisi anche noi lo vogliamo. Il nuovo store è bello, non solo per i tifosi ma anche per noi, perché sappiamo che abbiamo tanti tifosi che vogliono stare vicino a noi, e questo store è un altro modo per esserlo".

Oggi è il giorno di Morata: cosa ne pensi di questo grande attaccante?

"Ho giocato con lui al Chelsea. Conosco le qualità che ha. È una punta con velocità, con forza e può fare gol. Questo è quello che ci serve per questa stagione. Si, siamo agitati. Non è ancora ufficiale (Morata ndr) ma siamo contenti".

MN - A livello di esperienza Morata può essere il sostituto di Giroud?

"Speriamo di sì. È un altro tipo di giocatore, con caratteristiche diverse, però sì, io spero, noi speriamo che possa aiutarci. Siamo eccittati per la nuova stagione".

Qual è stato il messaggio che vi siete dati all'interno dello spogliatoio con il nuovo allenatore?

"Adesso non abbiamo parlato molto della nuova stagione perché non abbiamo tutti i calciatori per colpa degli Europei. Però come ho detto stiamo lavorando bene. duro, per cercare di fare meglio dell'anno scorso come ho detto con un nuovo allenatore, con nuove idee. Stiamo lavorando bene, stiamo correndo tanto, però ci sta".

Hai sentito Abraham?

"Abbiamo fatto le vacanze insieme, ma non abbiamo parlato di calcio, solo conversazione generale".

Theo, Leao e Maignan restano: che fiducia dà questa cosa al vostro gruppo?

"Questi sono giocatori grandi, giocatori che ci aiutano tanto. Si, quando Ibra dice che restano è sempre una buona cosa".

Quali sono i cambiamenti più evidenti rispetto al passato?

"Abbiamo alvorato tanto, sul pressing, su come vogliamo attaccare, difendere, costruire dal basso. Adesso dobbiamo giocare le partite e capire come possiamo migliorare, l'intensità, l'energia con palla e senza palla. Vediamo quando giocheremo la prima contro il Rapid".