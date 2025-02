MN - Verso Feyenoord-Milan: nessuna sorpresa dalla rifinitura, ci sono i tre "nuovi". Le ultime da Milanello

Dopo la vittoria in campionato contro l'Empoli, per il Milan è il momento di tornare a pensare alla Champions League ed in particolare alla sfida di domani sera in casa del Feyenoord, valida per l'andata dei playoff (tra una settimana il ritorno a San Siro). In questi minuti è ancora in corso a Milanello la seduta di rifinitura, iniziata con un breve discorso di Sergio Conceiçao alla squadra, alla quale non sta partecipando Loftus-Cheek, che salterà dunque anche la trasferta in Olanda. Ci sono invece i nuovi acquisti di gennaio che sono stati inseriti in lista UEFA, vale a dire Walker, Joao Felix e Gimenez. Si stanno allenando in gruppo, anche se domani non saranno a disposizione, Musah (squalificato), Sottil e Jimenez (quest'ultimi due non sono il lista).

La formazione rossonera arriva a questo importantissimo impegno con diversi assenti: non ci saranno infatti lo squalificato Musah, gli infortunati Emerson Royal, Florenzi e Loftus-Cheek, oltre a quei giocatori che non sono in lista UEFA, vale a dire Jimenez, Sottil, Bondo e Jovic.

4 PUNTE O NO? - Per quanto riguarda la probabile formazione milanista, in attesa di conoscere le ultime novità dalla conferenza stampa di Sergio Conceiçao che è in programma stasera alle 18.40 a Rotterdam (con lui parlerà anche Tijjani Reijnders), il grande dubbio del tecnico rossonero è se schierare oppure no dal primo minuto i quattro attaccanti tutti insieme, vale a dire Pulisic, Joao Felix, Gimenez e Leao. L'alternativa è inserire dall'inizio Terracciano al posto di uno di loro quattro. A centrocampo spazio ai "soliti" Reijnders e Fofana, mentre in difesa dovrebbero essere confermati Pavlovic e Tomori al centro, con Walker a destra e Theo Hernandez a sinistra.