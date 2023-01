MN - Zaniolo, il Milan prova ad anticipare l'operazione. La possibile offerta e la richiesta della Roma

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it il Milan sta provando ad anticipare a gennaio un'operazione, quella di Nicolò Zaniolo, che avrebbe voluto fare in estate, quando il giocatore avrebbe avuto solo un anno di contratto. Per l'esterno della Roma i rossoneri sarebbero disposti ad arrivare a circa 20/22 milioni di euro ed inserire l'obbligo di riscatto, legato però a determinate condizioni come la qualificazione in Champions League. La richiesta dei giallorossi invece è molto più alta, si attesta sui 35 milioni di euro. Nelle prossime ore probabile un contatto tra i due club per trattare. Ma Zaniolo vorrebbe restare in Italia e l'opzione Milan sarebbe molto gradita.

di Antonio Vitiello.