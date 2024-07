Morata già saluta l'Atletico Madrid: "Ringrazio il CEO, Simeone e Koke: hanno saputo capirmi"

Alvaro Morata, dopo il trionfo della Spagna, di cui è capitano, all'Europeo 2024, si è presentato in conferenza stampa ringraziando alcuni uomini chiave dell'Atletico Madrid, squadra che detiene il suo cartellino: "Voglio ringraziare Miguel Ángel Gil (il CEO dell'Atletico, ndr), il Cholo Simeone e Koke, perché hanno saputo capirmi nei momenti difficili".

"In questo campionato europeo - ha proseguito il numero 7 spagnolo - mi sono dovuto mettere i vestiti di muratore, non ho segnato tanti gol ma ho lavorato come fossi un tifoso. È la cosa più bella della mia carriera".

MORATA AD UN PASSO DAL MILAN

Queste dichiarazioni di Morata fanno seguito a quelle pronunciate ai microfoni di RaiSport nell'immediato post partita: "Adesso è il momento di godersi questa vittoria e andare in vacanza. Milan? Boh, vediamo...".

È chiaro che non si sia voluto sbilanciare, ma è altrettanto evidente quanto tra i ringraziamenti all'Atletico Madrid e il sorrisino espresso durante quel "vediamo" ci sia tanto del suo ormai probabilissimo trasferimento al Milan. Per lo spagnolo, d'altronde, è già pronto da giorni un contratto di quattro anni con il club di via Aldo Rossi a cinque milioni di euro più bonus a stagione. Manca solo il sì di Morata, atteso addirittura nelle prossime ore.