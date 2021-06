Mundo Deportivo - Barça, niente prestito per Firpo: via solo a titolo definitivo, ci sarebbe l'apertura del Milan

Junior Firpo è da tempo nel mirino del Milan che vorrebbe inserirlo nella rosa di Pioli per alternarlo a Theo Hernandez sulla fascia sinistra. Finora si era sempre parlato di un possibile sbarco in rossonero del terzino del Barcellona in prestito, ma ora, secondo il Mundo Deportivo, il Diavolo sarebbe pronto a prenderlo a titolo definitivo. Anche perchè i blaugrana hanno bisogno di fare cassa e per questo non vogliono cedere Firpo in prestito. Sul giocatore, oltre ai rossoneri, ci sono West Ham, Southampton, Napoli e Fiorentina. Al momento, l'opzione preferita dello spagnolo, che come agente ha il papà di Brahim Diaz, è il Milan. Il Barça vorrebbe chiudere la sua cessione entro il 30 giugno.

I blaugrana non intendono cederlo in prestito, ma vogliono monetizzare dalla sua cessione che potrebbe portare una ventina di milioni di euro nelle casse dei catalani. Difficilmente, però, il club di via Aldo Rossi farà un investimento così importante per prendere l'alternativa a Theo Hernandez.