Mundo Deportivo - Milan, contatti per Emerson Royal: apertura del Barcellona, il terzino costa 25-30 milioni

Il Milan è alla ricerca di un rinforzo per la corsia di destra. Perché Calabria e Conti non hanno mai convinto del tutto (uno dei due potrebbe partire già questa estate) e il giovane Kalulu non ha esperienza a certi livelli (bisogna quindi testarlo). Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, nei giorni scorsi gli uomini di mercato di via Aldo Rossi avrebbero contattato il Barcellona per avere informazioni su Emerson Royal, giovane terzino destro che il club blaugrana ha ceduto a titolo temporaneo al Betis fino al 2021.

VALUTAZIONE E CONCORRENZA - Secondo le indiscrezioni, dal Barça sarebbe arrivata un’importante apertura. Il costo del cartellino dell’esterno brasiliano si aggirerebbe intorno ai 25-30 milioni di euro. Valutazione leggermente "gonfiata" a causa della penale da circa 9 milioni che la società catalana dovrebbe pagare al Siviglia in caso di interruzione anticipata del prestito. Occhio ai possibili sviluppi su questo fronte: Emerson piace anche a Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Everton, Newcastle e Tottenham, ma il Milan è in corsa.