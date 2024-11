Nel mezzo del cammin del nostro Milan, ora in Serie A si fa sul serio: ostacoli insidiosi per il Diavolo

La stagione del Milan prosegue tra alti e bassi, vittorie e sconfitte, momenti di estasi come la notte di Madrid alternati a serate di errori e frustrazione come in occasione della trasferta sul campo del Cagliari. Quale è il vero Milan? La domanda che tutti i tifosi rossoneri si fanno, ma senza trovare al momento una risposta precisa. Eppure ad attendere il Diavolo, ci sarà ora un mese di dicembre infuocato in campionato dove Fonseca e i suoi ragazzi si giocheranno tutto (o quasi) il destino della propria stagione. Sabato arriva la Juventus a San Siro, ma gli ostacoli non finiscono qui.

Diavolo a due facce

La classifica della Serie A e in Europa parla chiaro: non sta andando come ci si aspettava. Fonseca dovrà risollevare questo Milan ma sicuramente ci vorrà del tempo, ancora. Intanto la squadra sembra trasformarsi delle partite che contano davvero (Derby, Madrid) giocando anche un buon calcio contro il Napoli, nonostante alcune pesanti assenze. Ma è contro le piccole che i rossoneri fanno davvero fatica. Un calo di concentrazione? Di mentalità? Una grande squadra dovrebbe giocare con la giusta intensità tutte le partite. L'importanza di mettere a segno un filotto di partite con punti preziosi sarebbe il più bel regalo di Natale che il Milan possa fare ai suoi tifosi. Il 23 novembre difatti ci sarà Milan-Juve e i rossoneri dovranno necessariamente vincere dato che hanno anche una partita in meno da dover recuperare ancora e la prova contro una delle prime della classe sarà importante.

Il calendario: ostacoli e gare alla portata, ma serve sempre attenzione

Al rientro dalla sosta per le Nazionali, l'ultima di questo 2024, il Milan di Fonseca dovrà riprendere la propria stagione, tra impegni in campionato, Coppa Italia e Champions. Ci concentriamo però sul percorso del Milan in Serie A. Come già detto, sabato a San Siro arriverà la Juventus, in quella che sarà una classica partita del nostro calcio italiano. Una gara difficile, nonostante nella Juve pesino assenze difensive come Bremer e Cabal. Poi i rossoneri giocheranno ancora in casa il 30 novembre alle 18.00 contro l'Empoli. Da qui il via al mese di dicembre che reciterà:

Atalanta-Milan 6 dicembre 20.45

Milan-Genoa 15 dicembre 20.45

Verona-Milan 20 dicembre 20.45

Milan-Roma 29 dicembre 20.45

Un tour de force nel quale il Milan potrà e dovrà portare a casa punti importanti per un campionato che in questo momento non può essere considerato come positivo per quanto visto finora. La stagione del Milan passerà soprattutto dal mese di dicembre, freddo in città per le basse temperature ma caldo per l'adrenalina delle sfide da giocare.