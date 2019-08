Niente Inghilterra per Kessie: non si spegne il mercato per l'ivoriano ma le piste si riducono (e l'eventuale sostituzione si complica)

Alle 18, ora italiana, si è chiuso il mercato in entrata della Premier League, campionato che, più di tutti, poteva rappresentare un'eventuale destinazione per Franck Kessie, centrocampista che il Milan potrebbe cedere, ma soltanto a certe condizioni. Il Wolverhampton si è fatto avanti per l'ivoriano, ma le offerte evidentemente non hanno soddisfatto le parti.

CESSIONE SOLO A CERTE CONDIZIONI - Il Milan ha pagato 28 milioni l'ex Atalanta, giocatore che ha saltato appena cinque partite negli ultimi due campionati, quattro delle quali per squalifica. Un Nazionale, classe '96, titolare fisso nel Milan, il cui valore (e prezzo) non può scendere sotto i 30 milioni. Non è detto che non possano subentrare altre opzioni per Kessie, ma la stagione è alle porte e il giocatore non sembra desiderare ardentemente una partenza.

SENZA KESSIE RESTA SOLO KRUNIC - Franck Kessie, ad oggi, è il titolare del Milan come interno destro. I rossoneri hanno sì acquistato Krunic, ma in caso di cessione dell'ivoriano bisognerebbe andare a sostituirlo: farlo ad agosto inoltrato sarebbe sicuramente complicato, soprattutto se dall'ex Atalanta non si ottenesse una cifra così imponente. Una situazione da monitorare, ma ad oggi una partenza del ventiduenne ivoriano creerebbe più grattacapi che benefici. Se Kessie partisse e non si acquistasse un'alternativa adeguata, Krunic sarebbe di fatto costretto a giocare sempre: situazione non utopica, considerando che il bosniaco lo scorso anno ha giocato 33 gare su 38, ma sicuramente rischiosa.