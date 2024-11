"No Way Out". Il Milan contro la Juventus si gioca una stagione

Sabato pomeriggio il Milan ospiterà in quel di San Siro la Juventus in una partita che varrà molto più di tre punti per la formazione rossonera. Considerato il ritardo di classifica con il quale arriva a questa sfida, la squadra di Paulo Fonseca non può permettersi nessun altro risultato al di fuori della vittoria.

"NO WAY OUT" - "No Way Out", ovvero nessuna via d'uscita. Se fino ad oggi il Milan si è concesso qualche passo falso di troppo, contro la Vecchia Signora la formazione di Paulo Fonseca ha a disposizione solo un risultato: la vittoria. Vincere significherebbe non solo scacciare via un po' di polemiche dopo il pareggio di Cagliari, ma anche reinserirsi prepotentemente nella corsa ad un tricolore che ad oggi sembrerebbe essere più un miraggio che un obiettivo concreto. Diversamente, la sconfitta farebbe sprofondare ancora di più in classifica il Milan, che ad oggi, con una partita in meno, dista 8 punti dal Napoli capolista.

CLASSIFICA CORTA - L'impressione è che però questo campionato stia quasi aspettando il Milan. Tra la prima e la sesta posizione, infatti, ci sono appena due punti, mentre dalla settima, ovvero quella occupata dalla formazione rossonera, 8, che in proiezione potrebbero essere 5 se il Diavolo dovesse battere il Bologna nel recupero della partita della nona giornata.

Per questo motivo, nonostante le rivali sembrino viaggiare a ritmi diversi, il Milan può permettersi di essere ancora lì, a patto che però non vengano più compiuti passi falsi, a partire da sabato, quando la formazione rossonera si giocherà una stagione intera.

CONTINUITÀ - Da qui ai prossimi mesi la parola d'ordine deve essere una sola: continuità. Se contro la Juventus il Milan dovesse offrire una prestazione d'orgoglio come quelle contro Inter e Real Madrid, la formazione rossonera non si potrebbe più permettere disattenzioni come quelle di Cagliari e Firenze, per citarne alcuni di questa altalenante stagione.

Sì, il campionato sembra quasi stia aspettando il Diavolo, ma occhio che dopo un po' le chance a disposizione finiscono, e l'impressione è che quella di sabato sia davvero l'ultima. "No Way Out".