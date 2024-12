"Noi non abbiamo quasi nessun infortunio" disse Fonseca. Oggi il Milan approccia alla decisiva trasferta di Verona senza 7 giocatori

Lo scorso 29 novembre, in occasione della conferenza stampa di presentazione della sfida contro l'Empoli, Paulo Fonseca aveva poca considerazione per la scaramanzia facendo notare come in stagione il numero di infortuni del Milan fosse decisamente basso sia rispetto all'anno scorso che alla media generale.

Più nello specifico l'allenatore portoghese disse: "So che è importante far giocare gli stessi nella linea difensiva, il problema è che abbiamo tante partite e quando ci sono infortuni dobbiamo gestire. Una gestione, in questo momento, quasi obbligatoria. Siamo felici, ma non abbiamo quasi nessun infortunio. Non parlate di questo ma è molto molto positivo. Ed è così anche perché abbiamo questa gestione".

Neanche il tempo di elogiare la condizione fisica dei suoi giocatore che nell'arco di questi 20 giorni Paulo Fonseca ha perso per infortunio Christian Pulisic, Loftus-Cheek, Yunus Musah e Noah Okafor, ai quali si aggiungono i lungo degenti Ismael Bennacer, Alessandro Florenzi e Luka Jovic.

Insomma, non la migliore delle sparate quella fatta dall'allenatore del Milan, che adesso si appresta ad affrontare una partita decisiva come quella di Verona, non solo per il suo futuro ma anche per quello della sua formazione in campionato, senza addirittura 7 calciatori.

EMERGENZA MILAN, LARGO AI GIOVANI - Non solo un ambiente nervoso e deluso dal rendimento della squadra, ma anche un'infermeria piena. Sono questi i problemi che Paulo Fonseca deve affrontare in quella che tra tutte è forte la settimana più di difficile da quando è al Milan. A Verona l'allenatore portoghese si giocherà con ogni probabilità la sua permanenza sulla panchina rossonera senza 7 giocatori, 4 dei quali sono stati utilizzati anche con una certa frequenza in questa prima parte di stagione, soprattutto Christian Pulisic.

Tra infortuni, indisponibilità e scelte tattico-punitive, nel corso di questa stagione Fonseca ha già lanciato diversi giovani, Lorenzo Torriani, Davide Bartesaghi, Francesco Camarda e per ultimi, nella sfida di domenica contro il Genoa, Alejandro Jimenez e Mattia Liberali. Considerata l'emergenza che si accinge ad affrontare, in occasione della trasferta di venerdì il Milan potrebbe aggiungere a questo elenco un altro ragazzo, Silvano Vos, centrocampista olandese classe 2005, oggi aggregato al Milan Futuro, che sarà sicuramente aggregato alla prima squadra considerati gli infortuni di Loftus-Cheek e Musah. Contro il Genoa l'ex ajac è stato in panchina per 90', a Verona chissà che non possa scapparci qualche minuto in campo.