Non è il momento di puntare il dito ma che serva da lezione: questo Milan non può sottovalutare nessuno

Negli scorsi mesi è stato ripetuto sia da mister Pioli e sia da Daniele Bonera, questo Milan non può permettersi nessun calo di tensione. La forza e il limite di questa squadra sta tutta nell'intensità e nell'approccio mentale alle gare. È da ormai un anno che i rossoneri hanno svoltato, scendendo in campo con più fame, voglia, ritmo e intensità degli avversari. I risultati hanno (quasi) sempre ripagato gli sforzi della squadra, mascherando anche alcuni difetti della rosa e dei singoli. Non è assolutamente il momento di puntare il dito o delle critiche aspre, né il mister né i giocatori se lo meriterebbero dopo tutto quello costruito fin qui, ma è giusto rimarcare un concetto che lo stesso Pioli ha ripetuto più volte: questa è una squadra che non può sottovalutare nessun impegno.

MANTRA - Probabilmente in molti, fino a ieri, hanno pensato che il mantra di Pioli e dei giocatori, ovvero il pensare a partita per partita senza voler fare troppi piani per il futuro, fosse la classica frase di circostanza da ripetere con diplomazia in ogni intervista. Dopo la sconfitta contro lo Spezia è evidente come questo concetto invece sia importantissimo. Il Milan ha costruito, e l'ha fatto alla grande, concentrandosi e compattandosi prima di ogni partita, senza distrazioni di sorta. Il processo di crescita è stato strabiliante, soprattutto perché i rossoneri hanno la rosa più giovane della Serie A e una delle più giovani d'Europa, ma concreto e tangibile. La squadra avulsa e inconcludente vista a più riprese fino all'anno scorso è solo un lontano ricordo, eppure nella sfida di ieri sera ha rifatto capolino nella memoria del popolo rossonero, ormai abituato ad una formazione e prestazioni di tutt'altro livello.

SOTTOVALUTARE - Sottovalutare l'avversario è un qualcosa che nessuna squadra può permettersi, tanto meno questo Milan. Non vinci contro una neopromossa solo perché vesti la maglia rossonera o perché sei primo in classifica: ieri sera è arrivata l'ennesima dimostrazione. "Se Alessio (Romagnoli, ndr) ha detto questo vuol dire che ho sbagliato io. Ma sono sicuro che non l’abbiamo sottovalutata perché ci siamo allenati bene. Lo Spezia ha vinto meritatamente". Così Stefano Pioli al termine del match deciso dai gol di Maggiore e Bastoni. "Abbiamo sempre cercato di puntare sul ritmo e sulla qualità, oggi non ci siamo riusciti e siamo stati poco determinati. Non hanno funzionato le mie scelte e non ha funzionato la prestazione dei giocatori, la classica giornata storta". Il tecnico emiliano ammette la sconfitta, difficile fare altrimenti, e si appella alla "classica" serata storta. Le sensazioni che hanno dato il campo invece sono quelle di una squadra che ha effettivamente sottovalutato l'avversario e ne ha pagato in pieno le conseguenze.

RIPARTIRE - Ovviamente un anno di lavoro non si butta via per una serata del genere, ma è giusto sottolineare le criticità per migliorarsi. "C'è rammarico per non aver messo in campo una prestazione all'altezza. Nessuno della squadra c'è riuscito e non ci sono riuscito nemmeno io, è una gara che va archiviata, dobbiamo tornare a giocare come sappiamo". Giusto voler dimenticarsi della sconfitta, ancora più giusto aver voglia di tornare in campo per dimostrare di non essere quelli schiacciati dallo Spezia, ma è fondamentale stamparsi in mente che per tornare in alto la concentrazione e il livello di attenzione devono essere sempre alle stelle, che sia contro una neopromossa o che sia contro una big. Una sconfitta, per quanto brutta, non cancellerà mai quanto di buono fatto fino ad ora: sta a Pioli e alla squadra dimostrarlo da qui fino a fine stagione e continuare a far sognare i tifosi. Ma appunto, solo i tifosi possono sognare: chi va in campo non può lasciarsi andare a voli pindarici.