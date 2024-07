Non passa mai di moda ed è garanzia in Serie A: il focus su Álvaro Morata, obiettivo rossonero

vedi letture

Non passa mai di moda e rappresenta una garanzia per il calcio italiano. Nella lista del Milan, come un anno fa, ecco ancora il nome di Alvaro Morata. I rossoneri, stando a quanto riportato anche dal nostro sito (leggi qui) sarebbero in contatto per provare a bloccare l'attaccante spagnolo dell'Atletico Madrid, il quale ha inoltre rifiutato, di recente, il trasferimento in Arabia Saudita. Questo il focus sull'ex centravanti di Real Madrid e Juventus.

Diverso da Lukaku e Zirkzee, così lo spagnolo metterebbe d'accordo tutti

Alvaro Morata è una punta totalmente diversa dagli altri obiettivi di mercato rossoneri come Zirkzee e Lukaku. L'attuale attaccante della Nazionale spagnola ha caratteristiche opposte riguardo all'olandese del Bologna, più abile tecnicamente ma meno bomber rispetto all'ex juventino, bravo a riempire l'area di rigore e all'occorenza spostarsi sull'esterno per favorire gli inserimenti dei centrocampisti o esterni. Morata è forse più simile a Lukaku, un numero nove vero, ma la tecnica palla al piede del belga non può essere paragonabile a quella dello spagnolo, più elegante e importante anche al servizio dei propri compagni di squadra. Quella per la punta dell'Atletico Madrid è una trattativa concreta, con delle intenzioni serie da parte del Milan ma ciò che potrebbe spaventare sono le recenti dichiarazioni di Morata. Infatti, l'attaccante, sui suoi canali social, aveva parlato così solo poche ore fa: "Non riesco ad immaginare cosa deve essere vincere con questa maglietta e non mi fermerò finché non ci sarò riuscito. Ho ricevuto messaggi da tantissime persone del club in questi giorni, ma non da Simeone. Lo conosco molto bene, se non avesse contato su di me mi avrebbe chiamato per dirmelo".

La questione clausola

Nel contratto di Alvaro Morata con l'Atletico Madrid sarebbe prevista una clausola risolutoria da 13 milioni, dunque facilmente attivabile dal Milan che aveva in mente, in caso di accordi totali di investirne 40 per il cartellino di Josua Zirkzee. Da capire il nodo legato all'ingaggio dell'ex Juventus. Ma il suo nome va scritto nel novero delle opzioni per l'attacco rossonero con lo stallo che sta vivendo tale situazione nel corso delle ultime settimane soprattutto dopo i problemi legati alle commissioni chieste da Kia Joorabchian per Zirkzee che ammontano a 15 milioni.

I numeri di Morata nell'ultima stagione

Più di 20 gol stagionali per l'obiettivo di mercato della dirigenza rossonera, con Morata che è stato così un punto di riferimento dell'attacco dei Colchoneros. Infatti, stando a quanto riportato da TransferMarkt, nella recente stagione 2023\2024 Alvaro Morata ha messo a segno 21 reti in 48 presenze totali con la maglia dell'Atletico Madrid (15 in Liga, 5 in Champions e una in Coppa del Re).