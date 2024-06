Non più la settimana decisiva, ma i 10 giorni. De Ketelaere all'Atalanta entro il 20 giugno, altrimenti...

vedi letture

Non più entro il 14 giugno, ma una settimana in più. Entro il 20 giugno, l'Atalanta dovrà sciogliere le riserve sul futuro di Charles De Ketelaere. Il talento belga, acquistato nella passata stagione per 35 milioni di euro dal Milan di Maldini e Massara, è stato in prestito a Bergamo nell'annata appena conclusa e il diritto di riscatto con cui i Percassi lo hanno preso dal club rossonero 'scade' esattamente venerdì.

La situazione

Secondo le ultime indiscrezioni, l'Atalantaha chiesto al Milan di abbassare il prezzo per il riscatto dell'attaccante belga, fissato a 22 milioni di euro circa ai quali si aggiungono eventuali bonus e una percentuale sulla futura rivendita, sulla quale il club bergamasco vorrebbe tornare sui suoi passi. Al momento, però, i rossoneri non sembrano intenzionati a venire incontro alla squadra di Bergamo, ritenendo più che giusta la cifra stabilita quasi un anno fa, quando De Ketelaere era reduce da un campionato disastroso al contrario della situazione attuale, in cui il belga si trova ad avere numeri e prestazioni notevoli nel suo personale tabellino.

E se...

Nel caso in cui la situazione Milan-Atalanta non dovesse sciogliersi con il riscatto (chiesto, tra l'altro, da Gasperini), il Club rossonero non si strapperà i capelli. Va segnalato, infatti, che nel corso della stagione appena conclusa sono arrivate a Casa Milan varie di manifestazioni di interesse, con diversi club esteri che hanno seguito con attenzione la crescita di De Ketelaere. Club che potrebbero avere una capacità di spesa anche superiore rispetto al diritto di riscatto precedentemente fissato con l'Atalanta.