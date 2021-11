Non solo 3 punti: a Roma il Milan ritrova la miglior versione di Franck Kessie

La vittoria di Roma non ha consegnato al Milan solamente tre punti importantissimi ma la consapevolezza di aver recuperato leader tecnici e caratteriali per il proseguio del vincente percorso rossonero. La prestazione di Franck Kessie all’olimpico, in questo senso, ne è una dimostrazione concreta e al tempo stesso un segnale confortante dopo l’avvio non entusiasmante dell’ivoriano. Il 79 rossonero, contro la Roma di Mourinho, ha fatto rivedere la forza dominante mostrata nello scorso campionato e ha guidato il centrocampo di Pioli con la leadership tecnica e caratteriale che l’ambiente si aspetta da un giocatore come lui. In vista dei prossimi importanti match, quindi, il Milan potrà ricontare sul proprio presidente per cercare di agguantare due vittorie che sarebbero fondamentali per le ambizioni stagionali.

GLACIALE E PRECISO - Uno dei tratti caratteriali più importanti di Kessie è sempre stata la freddezza glaciale nelle varie situazioni di pressione durante il match. In questo avvio di stagione, tradito forse dalle tante voci sul rinnovo del contratto, l’ivoriano ha perso in alcune occasioni la sua ‘poker face’ lasciando trasparire emozioni che ne hanno minato le prestazioni. A Roma, invece, Kessie ha ritrovato il suo ‘essere glaciale’ e lo ha dimostrato sia sul dischetto per il raddoppio rossonero sia nel contrastare le tante avanzate offensive della Roma. Il 79 rossonero, tra i migliori in campo, è quindi tornato ad essere decisivo universalmente, sia in termini offensivi che difensivi garantendo a Pioli la presenza di un tuttocampista fondamentale.

PORTO E INTER - Dalle prossime due gare contro Porto e Inter, il Milan riceverà molte risposte sul piano delle ambizioni. Se contro i portoghesi, i rossoneri dovranno agguantare una vittoria fondamentale per tenere vive le speranze europee contro l’Inter la squadra di Pioli dovrà puntare al successo sia per il prestigio che per confermare le proprie ambizioni di scudetto. In questi due match, Kessie sarà chiamato a trascinare il centrocampo rossonero: affiancato da Bennacer o Tonali, l’ivoriano dovrà fornire una prestazione sulla scia di quella vista a Roma e garantire un apporto costante alla squadra sia in difesa che in zona gol.