Non solo De Ketelaere, Milan al lavoro anche per Tanganga: c'è il nodo formula. E Renato Sanches...

In via Aldo Rossi, sono tutti concentrati in questo momento soprattutto sull'affare De Ketelaere con il Bruges, ma il mercato in entrata del Milan non ha solo il nome del giovane trequartista belga: i rossoneri devono infatti rinforzarsi anche in difesa, dove manca un centrale dopo l'addio di Alessio Romagnoli, e a centrocampo, dove deve ancora arrivare il sostituto di Franck Kessie.

NODO FORMULA - Come riferisce La Gazzetta dello Sport, per quanto riguarda la retroguardia milanista, il nome più caldo è quello di Japhet Tanganga, centrale del Tottenham. Il Milan, che nei prossimi giorni dovrebbe avere un incontro con il suo agente Roberto De Fanti, ha già avviato la trattativa con gli Spurs, ma per ora c'è distanza sulla formula del trasferimento del giocatore inglese: il Diavolo vorrebbe infatti un prestito con diritto di riscatto (stessa operazione fatta un anno e mezzo con il Chelsea per Tomori), mentre la squadra londinese punta ad inserire l'obbligo di riscatto al raggiungimento di determinanti obiettivi personali o di squadra. Per la difesa, piace poi anche Evan Ndicka, 22enne centrale francese dell’Eintracht Francoforte (contratto in scadenza nel 2023).

INTERESSE ANCORA VIVO - In casa rossonera, è sempre vivo anche l'interesse per Renato Sanches, che da tempo viene visto dai dirigenti milanisti come il sostituto perfetto di Kessie. Ieri, il presidente del Lille ha confermato che sul portoghese ci sono due club, vale a dire Milan e PSG. A Milanello potrebbe ritrovare alcuni suoi ex compagni di squadra in Francia, come per esempio Mike Maignan che anche sui social sta provando a spingere Renato Sanches in rossonero.