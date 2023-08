Non solo Origi: ci sono altri tre attaccanti in uscita dal Milan

Il Milan ha già ceduto diversi calciatori: oltre a coloro che non sono stati riscattati, tra cui Brahim Diaz, e ai vari Tonali, Rebic, Messias e De Ketelaere, il club rossonero sta lavorando per salutare altri ragazzi che sono - chi più chi meno - fuori-rosa o, comunque, distanti dal progetto tattico e tecnico di Stefano Pioli.



Origi e Lazetic a parte

Il nome più lampante in uscita, ormai da tempo, è quello di Divock Origi; la punta belga non ha partecipato alla tournée negli Stati Uniti e continua ad allenarsi a parte anche a Milanello, ma, per il momento, sta rifiutando tutte le possibili destinazioni, Arabia compresa, che gli sono pervenute tramite offerte di trasferimento. Diversa è la situazione per Lazetic che, dopo essersi allenato a parte per tutta l'estate, è vicinissimo alla cessione al Fortuna Sittard, nuovamente in prestito, per mantenere il controllo sul cartellino del giocatore.

Se Origi e Lazetic sono sostanzialmente dei fuori-rosa, per Lorenzo Colombo e Alexis Saelemaekers non si può dire lo stesso: entrambi fanno parte del gruppo e si sono spesso allenati con la squadra, giocando le varie amichevoli. Per il classe 2002 c'è l'interesse del Cagliari, del Genoa e del Monza e potrebbe partire in prestito per giocare di più, mentre per Saelemaekers l'allenamento differenziato di ieri fa pensare ad una possibile cessione a breve.