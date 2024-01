Non solo Zirkzee: al Dall'Ara gli occhi di Moncada fissi anche su altri profili

Geoffrey Moncada, capo dell'area tecnica del Milan e per diverso tempo ormai capo scout del club, venerdì sera era allo stadio Renato Dall'Ara di Bologna per visionare da vicino diversi profili, come racconta oggi Tuttosport. Uno era chiaramente quello di Joshua Zirkzee: il centravanti olandese piace da tempo ai rossoneri, anche prima che si trasferisse al Bologna. Ora il suo prezzo è in costante lievitazione: probabilmente serviranno più di 40 milioni per prelevarlo e bisognerà avere pazienza ma anche la forza di affrontare una concorrenza agguerrita.

Ma Moncada era a Bologna per visionare anche altri profili. Al Milan, sin dall'estate, piace molto Riccardo Calafiori che si sta dimostrando una rivelazione della squadra emiliana: se non dovesse arrivare Kelly dal Bournemouth in estate, il nome dell'ex Basilea tornerebbe in cima alla lista dei desideri. E poi c'è anche Lewis Ferguson, centrocampista scozzese che è ormai una certezza del Bologna. Senza dimenticare lo stesso Thiagon Motta che è uno dei profili papabili se Pioli dovesse essere sostituito a fine stagione.