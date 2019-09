Nuova veste per Paquetà: più ordinato, meno “brasiliano”, Giampaolo gli chiede disciplina

Un talento nel motore. Fondamentale a certi livelli. Lucas Paquetà non ha ancora trovato una precisa collocazione nel nuovo Milan di Giampaolo, ma il tecnico sembra avere le idee per il futuro: il brasiliano ha le caratteristiche giuste per diventare una grande mezzala. E alle sue mezzali l’allenatore ex Samp chiede minore libertà d’azione, perché la ragione prevalga sull’istinto.

DISCIPLINA - Discorso che vale per Krunic - ad oggi quello che ha più bisogno di essere inquadrato - ma che vale soprattutto per Paquetà, a cui Giampaolo chiede disciplina (tattica, ovviamente). "Lucas - ha dichiarato Piatek - ha un incredibile potenziale, non ha solo abilità tecniche ma è anche forte fisicamente. Ha talento e una capacità di prendersi rischi che a volte fa arrabbiare il mister". Come riporta La Gazzetta dello Sport, il tecnico vuol farne una mezzala "ordinata" e un po’ meno "brasiliana".

FIDUCIA - Insomma, Giampaolo continuerà a prenderlo da parte (come ha fatto nelle ultime due settimane) perché sia dentro l’ingranaggio e non un pezzo che si muove in autonomia. Tutto l’ambiente rossonero crede nelle potenzialità dell’ex Flamengo, destinato a diventare il motore di questa squadra.