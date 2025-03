Nuovo ds Milan, Furlani pronto ad incontrare quattro candidati: ecco chi sono

vedi letture

Il Milan ha bisogno di un nuovo direttore sportivo e nelle scorse settimane Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic hanno incontrato a Londra tre potenziali candidati, vale a dire Igli Tare, Fabio Paratici e Andrea Berta. Quest'ultimo va però cancellato dalla lista del Diavolo in quanto è destinato ad andare all'Arsenal. Ora entra in scena però Giorgio Furlani, ad milanista, che è rientrato in Italia dopo il viaggio a New York per incontrare il propretario milanista Cardinale e che ha evidentemente ha ottenuto il riconoscimento della sua centralità nella scelta.

QUATTRO CANDIDATI - Come riporta gazzetta.it, nei prossimi 15 giorni Furlani vedrà almeno quattro candidati, due sono conosciuti, due a sorpresa: si tratta di Fabio Paratici, Igli Tare, Thiago Scuro e Markus Krosche. La scelta del ds non può essere assolutamente sbagliata (così come quella successiva dell'allenatore) e quindi in via Aldo Rossi non c'è fretta di prendere una decisione definitiva. Se di Paratici e Tare si sa tutto, meno conosciuti dai tifosi sono sicuramente Markus Krosche e Thiago Scuro: il primo ha lavorato al Lipsia dal 2019 al 2021 e da tre anni è membro del board e responsabile di mercato dell’Eintracht Francoforte (tra gli altri ha preso Marmoush), il secondo invece è il direttore generale del Monaco e nel Principato ha portato per esempio George Ilenikhena, uno dei 2006 più forti al mondo.

I FAVORITI - Al momento i favoriti restano comunque Paratici e Tare perchè conoscono bene il calcio italiano e hanno già lavorato ad alto livello in Serie A. L'ex Juve ha vinto molto di più rispetto all'ex Lazio, il quale però è la prima scelta di Cardinale e Ibrahimovic dopo gli incontri di Londra. La corsa al nuovo ds rossonero è ancora lunga e non sono escluse sorprese nelle prossime settimane. L'unica certezza è che è una scelta da non sbagliare e per questo a Casa Milan non hanno fretta di decidere.