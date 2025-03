Nuovo ds Milan: Paratici sempre in pole. In lista anche Tare, oltre ad altri profili sia italiani che stranieri

Tornato da Dubai dove si era recato per impegni commerciali (insieme al Chief Commercial Officer, Maikel Oettle, hanno incontrato anche ii Principal Partner Emirates, Puma e Konami oltre ad incontri con H.E. Issam Kazim, Chief Executive Officer di Dubai Economy and Toursim e H.E. Khalfan Belhoul, Vice President del Dubai Sports Council & Dubai Future Foundation), Giorgio Furlani, amministratore delegato del Milan, è ora al lavoro per scegliere il profilo migliore per il ruolo di direttore sportivo del club di via Aldo Rossi. Una scelta importantissima, anzi fondamentale per il futuro prossimo del Diavolo, che non può essere assolutamente sbagliata.

PARATICI MA NON SOLO - Proprio per questo, come spiega questa mattina Tuttosport, la decisione non è imminente perché Furlani vuole selezionare il nome senza pressioni o ansie di sorta. Al momento in pole c'è sempre Fabio Paratici, da settimane il favorito per entrare nell'organigramma milanista, anche se non c’è ancora stato il colloquio decisivo per chiudere la questione. Quello dell'ex Juventus e Tottenham, che in questi giorni è a Milano per una serie di incontri e appuntamenti, non è l'unico nome in corsa, ma ci sono altri candidati come Igli Tare e altri profili, sia italiani sia stranieri, che hanno ricevuto l’invito per il casting.

CONCEICAO SPERA NELLA SUA CONFERMA - Un volta scelto il ds toccherà a lui prendere alcune decisioni importanti sia per quanto riguarda i calciatori sia per la guida tecnica, dove Sergio Conceiçao è tutt’altro che fuori dalla corsa alla riconferma. Ovviamente dovrà fare un grandissimo finale di stagione per avere chance di restare al suo posto, ma il tecnico portoghese è convinto che la sua squadra può arrivare in fondo in Coppa Italia e crede ancora nella qualificazione alla prossima Champions League.