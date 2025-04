Nuovo ds Milan: presto il secondo incontro Furlani-Tare. Ci sono due scenari

Prosegue in casa rossonera la ricerca del nuovo direttore sportivo. E il nome più caldo continua ad essere quello di Igli Tare che ha già avuto nei giorni scorsi un lungo faccia a faccia a Roma con Giorgio Furlani, amministratore delegato del Milan che da settimane sta portando avanti in prima persona il casting per il nuovo dirigente.

SECONDO FACCIA A FACCIA - Come riporta questa mattina La Gazzetta dello Sport, la novità delle ultime ore è che tra i due ci sono stati nuovi contatti e un secondo appuntamento è all'orizzonte. Al momento non si sa ancora quando, ma sarà molto presto perchè è vero che il club di via Aldo Rossi vuole riflettere con grande attenzione prima di fare la scelta definitiva del nuovo ds, ma il tempo stringe e a Casa Milan prenderanno probabilmente la decisione finale nella prima metà di maggio.

DUE SCENARI - Con questo secondo incontro, Furlani e Tare proseguiranno i discorsi iniziati nel positivo faccia a faccia di Roma e a questo punto gli scenari possibili sono solamente due: o ci si saluta e si passa oltre in quanto una delle due parti (o entrambe) non è convinta (e a quel punto il Diavolo andrà su un altro candidato), oppure ci si stringe la mano, magari si programma un ultimo vertice finale e poi si inizia finalmente a lavorare e a programma il nuovo Milan per la prossima stagione. Il tempo stringe e l'estate non aspetta.