Nuovo ds Milan: Tare in stand-by, Furlani vuole D'Amico. Possibile contatto domenica a San Siro?

Il Milan non ha ancora fatto la sua scelta definitiva sul nuovo direttore sportivo. Dopo aver visto sfumare Fabio Paratici, sembrava ormai praticamente tutto fatto per Igli Tare dopo l'incontro di qualche giorno fa a Roma con l'ad milanista Giorgio Furlani, ma il club rossonero ha preso tempo perchè vuole evidentemente valutare anche altri profili, come per esempio Tony D'Amico, attuale ds dell'Atalanta che domenica sbarcherà a San Siro per la sfida proprio contro il Diavolo.

FURLANI VUOLE D'AMICO - A riferirlo è questa mattina Tuttosport che spiega che il fatto che Tare sia stato messo in stand-by lascia pensare che nella lista del Milan e di Furlani ci sia al primo posto un altro nome, appunto quello di D'Amico che da diverse parti veniva identificato come il preferito in partenza dell'ad rossonero. Non sarà facile però convincere l'Atalanta a lasciarlo partire perchè ha un contratto fino al 2027 ed è assolutamente al centro del progetto dei bergamaschi anche dopo l’ingresso nell’area sportiva come Director of Global Development di John Murtough, ex dirigente del Manchester United.

CONTATTO A SAN SIRO? - Nonostante ciò, Furlani non vuole mollare il colpo e ci vuole provare seriamente. E chissà che la gara di domenica a San Siro tra Milan e Atalanta non possa essere il momento giusto per un contatto con i Percassi per sondare il terreno e capire se ci siano le condizioni per liberare l'attuale ds nerazzurro. Oltre al suo profilo e a quello di Tare, restano ancora in corsa anche quelli di Giovanni Manna del Napoli e Giovanni Sartori del Bologna, i quali però sembrano entrambi intenzionati a restare dove sono.