Nuovo Milan, vecchi problemi. Conceiçao furioso dopo la Juve, ora si aspetta un aiuto dal mercato

vedi letture

Il nuovo Milan di Sergio Conceiçao ha gli stessi problemi del Milan di Fonseca e di Pioli: sempre gli stessi errori, sempre i soliti su e giù e la continuità di risultati e di prestazioni che continua a restare un miraggio. Andando avanti così la qualificazione alla prossima Champions League diventa piuttosto complicata e tutti sanno che il Diavolo non può permettersi di non raggiungerla sia per motivi sportivi che economici (circa 80 milioni di euro complessivi).

FURIA CONCEICAO - I rossoneri sono reduci dalla brutta sconfitta in casa della Juventus. Conceiçao è furioso con la squadra dopo questo ko e avrebbe confessato a chi gli sta vicino di non aver mai allenato in carriera un gruppo con così poco carattere e con così poca voglia di vincere. Lo riferisce il Corriere della Sera che aggiunge che ieri, alla ripresa degli allenamenti a Milanello, il tecnico portoghese ha messo di nuovo la squadra spalle al muro: "Prendetevi le vostre responsabilità" il senso della sua accusa ai giocatori milanisti. Conceiçao ha assolutamente ragione quando dice che troppi calciatori, non solo i big come Leao e Theo Hernandez, non mostrano la fame giusta.

UNA MANO DAL MERCATO - Serve una svolta il prima possibile altrimenti il quarto posto si allontanerà sempre di più fino a diventare irraggiungibile. Una mano a Conceiçao arriverà dal mercato, con il Milan che è al lavoro per rinforzare tutti i reparti: in difesa, per esempio, è in arrivo Kyle Walker dal Manchester City, il quale porterà anche la sua leadership e la sua mentalità vincente nello spogliatoio milanista. In mezzo al campo c'è bisogno di un'alternativa importante a Fofana e Reijnders, così come in avanti servirebbe un giocatore in grado di assicurare un numero importante di gol. Il nome più caldo al momento è quello di Joao Felix del Chelsea che non è una prima punta, ma può essere senz’altro d’aiuto per aumentare il modesto potenziale offensivo rossonero.