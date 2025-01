Nuovo San Siro, a febbraio piano di fattibilità e offerta d'acquisto. Ma il Milan non molla San Donato: in estate la scelta definitiva

vedi letture

Dove sorgerà il nuovo stadio del Milan? Non è un mistero che per il club rossonero costruire un nuovo impianto di proprietà sia una priorità e in via Aldo Rossi continuano a ragionare e a lavorare su due progetti: un nuovo San Siro contro l'Inter (piano A) e un nuovo stadio senza i nerazzurri sull'area San Francesco a San Donato Milanese (piano B).

NUOVO SAN SIRO PIANO A - Come riferisce Adnkronos, il mese di febbraio dirà molto di più sul progetto delle due squadre milanesi che puntano a costruire il nuovo impianto accanto all'attuale San Siro, che verrebbe rifunzionalizzato e in parte demolito. Nelle prossime settimane, rossoneri e nerazzurri presenteranno il piano di fattibilità (l’ultima notizia, di pochi giorni fa, fa riferimento alle verifiche e ai carotaggi nel Parco dei Capitani, l’area verde accanto al Meazza su cui potrebbe sorgere il nuovo stadio), mentre il passo successivo sarà la presentazione dell'offerta di acquisto di San Siro e delle aree limitrofe (l’Agenzia delle entrate ha stimato il valore in 197 milioni di euro complessivi).

IL MILAN NON MOLLA SAN DONATO - L’opzione San Siro è al momento prioritaria per Milan e Inter, ma non mancheranno di certo gli ostacoli da superare che potrebbero allungare di molto i tempi del progetto. Cosa che i due club non vogliono e proprio per questo in via Aldo Rossi non hanno abbandonato l'ipotesi di costruire da soli il nuovo stadio a San Donato. L'Accordo di Programma, stipulato con Comune, Regione, Città metropolitana, Ferrovie dello Stato e Autostrade, va avanti e in estate, con ogni probabilità, il Milan farà la sua scelta definitiva tra i due progetti. Questo perché a ottobre scatterà il vincolo posto dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della città metropolitana di Milano sul secondo anello di San Siro e da quel momento lo stadio non sarà più modificabile. E così il progetto attuale delle due squadre cadrebbe.