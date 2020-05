Nuovo stadio, avanti tutta: Milan e Inter vogliono inaugurarlo nel 2024. Entro l'estate la scelta del progetto vincente

Milan e Inter hanno fatto un altro passo verso il nuovo stadio: i due club hanno infatti presentanto al Comune di Milano il documento finale del masterplan rivisto e corretto secondo le condizioni fissate da Palazzo Marino che entro un mese e mezzo darà l'eventuale via libera (dopo l'ok del Comune si metterà in moto il progetto esecutivo). Lo riferisce oggi La Gazzetta dello Sport che spiega che prima dell'estate le due società sceglieranno il progetto vincente tra la Cattedrale di Populous e gli Anelli di Milano di ManicaSportium.

CITTADELLA DELLO SPORT - Tra le condizioni poste del Comune, c'era soprattutto il mantenimento di una parte di San Siro che nel nuovo progetto diventerà una cittadella dello sport aperta a tutti: rimarrà in piedi una parte del secondo anello e verrà fatta una copertura (sul tetto si potrà fare sport, sotto ci saranno i negozi, i cinema e il centro commerciale). La rifunzionalizzazione dell'attuale impianto costerà 75 milioni di euro in più rispetto alla demolizione. Milan e Inter hanno dato il loro ok a questa nuova spesa e anche al pagamento di 100 milioni per la concessione del diritto di superficie sulla zona per i prossimi 99 anni (cifra raddoppiata rispetto ai 50 milioni iniziali).

PROSSIMI PASSI - Palazzo Marino ha accolto molto positivamente il risultato a cui sono arrivati i due club, ma resta ancora da risolvere la questione più spinosa, cioè quella che riguarda il cemento extra-stadio: Milan e Inter hanno già avuto l’ok per 90mila metri quadrati commerciali, ora ne chiedono altrettanti. Su questo le parti dovranno trattare e arrivare ad un'intesa. Non appena partirà il progetto esecutivo, serviranno altri 12 mesi per l’approvazione definitiva e altri 36 per la costruzione dello stadio. L'obiettivo di inaugurare il nuovo San Siro nel 2024 resta quindi in piedi (per la parte commerciale ci vorranno poi altri 36- 48 mesi).