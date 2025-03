Obiettivo Champions? Serve un miracolo. E occhio anche all'Europa League...

"Se credo ancora nel quarto posto? Ovvio. Ci sono tante partite ancora. La Serie A è difficile, tutti perdono punti. Noi cerchiamo di fare il nostro lavoro”: Rafael Leao ha parlato così a DAZN dopo la sconfitta nel recupero contro il Bologna che lascia il Milan a -8 dalla quarta posizione in classifica, vale a dire l'ultima che permette di avere la certezza di partecipare alla Champions League del prossimo anno, obiettivo minimo stagionale dei rossoneri.

SERVE UN MIRACOLO - Ovviamente il giocatore portoghese non poteva rispondere diversamente perchè fino a quando la matematica lo permette è obbligatorio crederci e lottare fino alla fine per raggiungere la meta, ma la sensazione è che servirà un vero e proprio miracolo sia perchè la distanza dalla Juventus, che è attualmente quarta, è importante, sia perchè il Diavolo ha davanti altre tre squadre in lotta per un posto in Champions (Lazio, Bologna e Fiorentina). E' vero che mancano ancora dodici partite, ma i rossoneri dovrebbero vincerle praticamente tutte e sperare anche nel crollo di quelle che gli stanno davanti. E visto come sta andando la stagione appare davvero improbabile che il Milan possa fare almeno 30 punti in questo finale di campionato.

A RISCHIO ANCHE L'EUROPA LEAGUE - Ad oggi il Diavolo è ottavo, dunque fuori da tutto. Anche se la Champions è sempre più un miraggio, la formazione di Sergio Conceiçao non può permettersi comunque di mollare perchè in questo momento è a serio rischio anche la qualificazioni all'Europa League (così come anche quella alla Conference League). Vero che queste competizioni non portano gli stessi introiti della Champions, ma permetterebbero comunque di incassare milioni importanti per l'inevitabile rivoluzione che si prospetta in estate. Non va dimenticato che il Milan potrebbe qualificarsi all'Europa League anche attraverso la Coppa Italia, ma la semifinale contro l'Inter appare al momento un ostacolo molto complicato da superare.