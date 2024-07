Oggi riposo a Milanello, poi inizia a decollare la stagione: doppie sedute, amichevoli e tournée. In attesa del mercato...

Primo giorno di riposo a Milanello da quando, ad inizio settimana, si è insediato mister Paulo Fonseca con il suo staff. La ripresa è prevista per domani, lunedì 15 luglio, con una doppia seduta tra mattina e pomeriggio. La settimana sarà così organizzata:

Lunedì 15: doppia seduta

Martedì 16: doppia seduta

Mercoledì 17: allenamento singolo

Giovedì 18: doppia seduta

Venerdì 19: doppia seduta

Sabato 20: amichevole contro il Rapid Vienna

Domenica 21: riposo

Arriva dunque la prima amichevole stagionale: a differenza degli ultimi anni si è scelto di non affrontare squadre di categoria inferiore in un match all'interno del centro sportivo di Carnago. Sabato 20 si parte in mattinata direzione Vienna, dove alle 17:30 ci sarà il fischio d'inizio della sfida contro il Rapid all'Allianz Stadion di Hütteldorf. Qui Fonseca avrà a disposizione una rosa molto limitata, con Nasti e Colombo come unici attaccanti schierabili. Dopo l'amichevole in Austria ci sarà un'altra settimana di lavoro prima di partire alla volta degli Stati Uniti, dove i rossoneri parteciperanno al Soccer Champions Tour 2024.

Queste le partite in programma, che in Italia saranno trasmesse da DAZN.

Domenica 28 luglio 2024 - contro il Manchester City FC a New York City, NY (ore 00.00 italiane)

La partita si svolgerà nell'iconico Yankee Stadium, la casa dei New York Yankees, e vedrà i rossoneri sfidare il Manchester City. La speciale partita sottolineerà la partnership del Club con i New York Yankees, che ha unito due dei brand sportivi più iconici al mondo. Una partnership strategica che risulta da una relazione di lunga data tra la Yankee Global Enterprises e RedBird Capital Partners, azionista di controllo di AC Milan.

Giovedì 1 agosto 2024 - contro il Real Madrid CF a Chicago, IL (ore 2.30 italiane)

AC Milan si recherà a Chicago, Illinois, per il secondo incontro del torneo amichevole, dove i rossoneri affronteranno il Real Madrid nello storico Soldier Field, che ha ospitato una partita amichevole tra AC Milan e la Nazionale Maschile degli Stati Uniti nel 1991.

Mercoledì 7 agosto 2024 - contro il FC Barcellona a Baltimora, MD (ore 01.30 italiane)

L'ultima partita del torneo vedrà il Milan affrontare il Barcellona al M&T Bank Stadium di Baltimora, Maryland, in un'area degli Stati Uniti dove il Club mantiene una presenza costante grazie alla sua AC Milan Academy Virginia.

Questo invece il programma di ritorno dei calciatori che sono stati impegnati con le proprie nazionali al termine del campionato: il 23 luglio tornerà a disposizione Luka Jovic, mentre nella tournée negli Usa si aggregheranno anche Musah e Pulisic il 26 luglio di rientro dalla Copa Amèrica. A seguire gli altri nazionali come Leao e Okafor il 28 luglio, poi i francesi Theo e Maignan e Reijnders.

In tutto questo Ibrahimovic, Moncada e Furlani sono al lavoro per portare a Milanello i rinforzi individuati nelle aree chiave: due attaccanti, un centrocampista ed un difensore centrale. Ad oggi queste sono le situazioni più calde.

Alvaro Morata: si attende solo la fine dell'Europeo per finalizzare l'affare. Il Milan è convinto di avere lo spagnolo in pugno. I rossoneri pagheranno la clausola rescissoria da 13 milioni di euro all'Atletico Madrid.

Niclas Fullkrug: il tedesco si sta guardando intorno per capire se sia il caso di lasciare il Borussia dopo l'arrivo di Guirassy. Il MIlan intanto parla con i suoi procuratori, sarebbe una grande occasione ed il profilo giusto da alternare a Morata.

Youssuf Fofana: centrocampista francese del Monaco in scadenza a giugno 2025. Il Milan ha l'accordo con il calciatore e tratta con i francesi, facendo leva sul contratto ormai prossimo alla scadenza.

Strahinja Pavlović: difensore centrale serbo classe 2001 del Salisburgo. Anche qui c'è già l'accordo tra Milan e giocatore, manca quello tra i club. Gli austriaci chiedono circa 30 milioni, per ora i rossoneri arrivano a 20. Si continuerà a trattare.