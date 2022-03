Ok Origi a zero, ma il budget della punta vada su un grande esterno destro. E Messias… (PODCAST)

MilanNews.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Se effettivamente il Milan arriverà a prendere Divock Origi a parametro zero, significa che sono cambiati i piani originari in merito agli investimenti da fare in estate. Inizialmente, gran parte del budget era stato destinato al difensore centrale e alla prima punta, ma la virata sull’attaccante del Liverpool ha cambiato i piani.

La necessità principale è quella di equilibrare a livello di forza la fascia destra con quella mancina, specie nel ruolo di esterno destro d’attacco dove né Alexis Saelemaekers né Junior Messias hanno dato quell’apporto che ci si sarebbe auspicati a inizio anno.

Investire 5.6 milioni per il riscatto del numero 30, che è un giocatore tutt’altro che futuribile, ad oggi non appare una scelta corretta né tecnicamente né economicamente, visto che già in estate c’erano state discussioni interne su questa operazione. Se come terzini si è ampiamente coperti con Calabria e Florenzi (che dovrebbe essere riscattato), è davanti a loro che manca la spinta offensiva con gol e assist che sia il 4-2-3-1 sia il 4-3-3 richiedono dagli attaccanti esterni.

Maldini e Massara sapranno come intervenire, ma non cadano nell’errore di impegnare soldi che potrebbero e dovrebbero essere destinati altrove per arrivare a ciò che davvero manca a questa rosa.

L’approfondimento nel podcast odierno.