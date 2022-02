Oliviero 9 vero: la maledizione non è mai esistita. E quando tornerà Ibra… (PODCAST)

Una maledizione esiste quando non c'è nessuno in grado di scacciarla. Vale lo stesso per la maglia numero 9 del Milan, orfana di un padrone all'altezza dopo gli anni d'oro di Pippo Inzaghi. E vale per Olivier Giroud, l'uomo che, in questa stagione, sta scacciando ogni funesta su quella che, da sempre, è la maglia da bomber del Milan.

L'attaccante francese, infatti, è già arrivato a quota 10 goal in stagione, superando - o, al massimo, eguagliando - tutti i 9 rossoneri che lo avevano preceduto nel corso delle ultime stagioni. E non è certo un caso...

Nel podcast odierno ne analizziamo i motivi, provando anche a capire cosa succederà quando Ibrahimovic tornerà a disposizione.