Panchina Milan, stavolta si cerca un vincente: per la Gazzetta c'è Allegri in pole

vedi letture

In estate ci sarà una vera e propria rivoluzione al Milan che riguarderà ovviamente anche la panchina: Sergio Conceiçao è infatti destinato a salutare a fine stagione (ma potrebbe saltare anche prima se i risultati continueranno ad essere negativi) e dunque il Diavolo si sta già muovendo per trovare il sostituto. Dopo aver cercato Lopetegui e preso poi Fonseca e appunto Conceiçao, in via Aldo Rossi sanno bene che non possono sbagliare la scelta stavolta e quindi proveranno ad andare su un grande nome come Massimiliano Allegri, attualmente senza squadra.

L'UOMO GIUSTO - Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che spiega che l'ex tecnico milanista ha tutte le caratteristiche per essere l’uomo giusto al posto giusto: prima di tutto è un vincente, poi è una garanzia e non una scommessa e inoltre conosce bene l'ambiente Milan visto che è già stato sulla panchina del Diavolo durante l'era Berlusconi (aveva al suo fianco Mauro Tassotti che è tornato in rossonero nelle scorse settimane per dare una mano al Milan Futuro e chissà che non possa tornare nello staff dell'allenatore toscano). C'è poi un'altra qualità importante di Allegri che è molto apprezzata dal club di via Aldo Rossi, vale a dire la sua capacità ad adattarsi al materiale umano che gli viene messo a disposizione e tirare fuori il meglio da ogni giocatore.

ALTERNATIVE - L'ex Juventus, che è molto stimato anche dai due principali candidati a diventare il nuovo direttore sportivo del Milan, cioè Tare e Paratici, è un'idea forte del Diavolo e lo stesso tecnico livornese, che ha detto no ai soldi dell'Arabia Saudita, aspetta una chiamata importante in Italia. Le possibili alternative ad Allegri? Un altro vincente come lui libero non c'è e quindi bisognerebbe andare su un altro profilo, come per esempio quelli di Fabregas e De Zerbi che stanno facendo molto bene rispettivamente al Como e al Marsiglia. Ma per ora in pole per la panchina del Milan della prossima stagione c'è Massimiliano Allegri.