Paquetà, Piatek e Cutrone, il Milan guarda al futuro: a Gattuso il compito di farli coesistere

Che Milan sarà senza Higuain? O meglio... con Piatek. L’obiettivo è dimenticare in fretta il Pipita e mettere nelle giuste condizioni un centravanti diverso per caratteristiche tecniche e personalità. Quella rossonera è una squadra sempre più giovane. Come evidenzia La Gazzetta dello Sport, le fortune del nuovo Milan passeranno dal trio di belle speranze dalla mediana in su: Paquetà, Piatek e Cutrone.

OUT CUTRONE? - Sarà difficile vederli tutti e tre in campo dal primo minuto, perlomeno nelle primissime uscite. Rino Gattuso, infatti, non snaturerà l’impianto di gioco. In altre parole, il tecnico milanista non accantonerà il 4-3-3. È probabile che si parta con il brasiliano mezzala e il polacco al centro del tridente. A Cutrone - sottolinea la rosea - potrebbe toccare ancora una volta il ruolo di vice 9. Ma la figura di Piatek, nonostante i 40 milioni del cartellino, è meno ingombrante di quella di Higuain, quindi equilibri e gerarchie sono tutti da verificare.

DOPPIO 9 - Piatek ha dato il meglio di sé giocando insieme a una punta di movimento o con un trio di trequartisti alle spalle. Ora dovrà imparare a muoversi su coordinate diverse: Suso e Calhanoglu, infatti, sono due esterni che di spazi in area non ne aprono a valanga. Il 4-2-3-1 potrebbe esaltare le doti di Paquetà e aprire corridoi centrali per il polacco, ma resta un progetto a medio termine. Piatek ha fatto bene anche con il doppio 9, ma difficilmente Gattuso tornerà al modulo a due punte.