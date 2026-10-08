Una partita ogni tre giorni: Milan atteso da un mese-verità. Avanti con il 4-4-2

Il Milan è atteso da un tour de force in cui giocherà ogni tre giorni. Sarà un mese che dirà tanto sulla squadra di Amorim che punterà ancora sul 4-4-2

Dopo la lunga sosta per le nazionali, che per la prima volta è durata ben tre settimane invece delle classiche due, il Milan è pronto a tornare in campo domenica in casa del Sassuolo. Questa sarà la prima delle nove partite che attendono il Diavolo nei prossimi 28 giorni. Questo tour de force (i rossoneri giocheranno praticamente ogni tre giorni) dirà molto sul valore della rosa a disposizione di Ruben Amorim e anche su quello che potrà essere la stagione milanista.

MILAN, NOVE PARTITE IN 28 GIORNI: IL CALENDARIO DEI ROSSONERI

A riferirlo è questa mattina il Corriere dello Sport che riporta tutti gli impegni che attendono il Milan da qui alla prossima sosta per le nazionali a novembre: "Si comincerà domenica con la sfida al Sassuolo, club contro cui i rossoneri sono in svantaggio negli ultimi dieci scontri diretti con quattro vittorie per i neroverdi, tre pareggi e tre successi per Maignan e compagni; al Mapei Stadium, il Milan non vince dalla partita scudetto del 22 maggio 2022. Ne è passato di tempo, evidentemente. Il calendario metterà poi di fronte le prime due trasferte europee, diventate delicate dopo il ko casalingo alla prima giornata contro il Benfica: Salisburgo il 15 ottobre, Bournemouth il 22 ottobre; due ambienti caldi, due squadre in salute e ricche di giovani con la grande volontà di mettersi in mostra. In mezzo, il match di Serie A a San Siro contro l'Atalanta. Prima e dopo un trittico casalingo, i rossoneri affronteranno altre due trasferte storicamente ostiche: il 25 ottobre a Udine e l'8 novembre a Genova, prima della seconda sosta stagionale. Come anticipato, ci si arriverà facendo il pieno a San Siro: Bologna il 28 ottobre nell'infrasettimanale, il derby della notte di Halloween e il Ferencvaros per l'Europa League il 5 novembre".

MILAN, UNA PARTITA OGNI TRE GIORNI: ROTAZIONI E 4-4-2

Giocando ogni tre giorni, Amorim dovrà per forza far ruotare i suoi giocatori, ma cercherà di mettere in campo sempre la formazione migliore in ogni partita. Gli infortuni di Pervis Estupinan e di Alexis Saelemaekers non ci volevano e sicuramente non aiuteranno, ma il tecnico portoghese ha massima fiducia nella sua rosa. A livello tattico è probabile che si vada avanti con il 4-4-2 visto contro il Lecce prima della sosta, sistema di gioco che prevede lo spostamento da terzino destro di Mario Gila in fase di possesso, così da lasciare più liberi Samuel Chukwueze e Christian Pulisic. Nei giorni scorsi, Amorim ha dichiarato che il suo Milan è ancora lontano da quello che ha in mente. Ecco, questo mese-verità sarà utile per capire i progressi della squadra del portoghese.