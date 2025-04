Pavlovic a MTV: "Vittoria importante, finalmente un clean sheet. Il mister ha fatto bene a cambiare schieramento"

Ieri sera in casa dell'Udinese è finalmente arrivata una vittoria netta del Milan che ha vinto 4-0. Tra i marcatori del match c'è anche Strahinja Pavlovic, autore della rete del momentaneo 2-0. Dopo la partita, il difensore serbo ha parlato così ai microfoni di Milan TV: "Sono contento. E' stata una partita diversa dal solito, con uno schieramento diverso e abbiamo fatto bene, dobbiamo continuare così".

Sui zero gol presi: "Torniamo a non concedere gol dopo un po' di partite, portiamo a casa un clean sheet. Il mister ha fatto bene a cambiare schieramento perchè l'Udinese è una squadra che crossa molto e ha attaccanti molto pericolosi in area. E con questo schieramento, con in tre centrali e i terzini, abbiamo difeso bene, non facendoli crossare, e non ci hanno messo in difficoltà".

Sul momento del Milan: "L'ultimo mese non è stato positivo per noi e quindi una vittoria come questa significa molto e può darci una grande mano. Sappiamo che ci aspettano ancora due mesi molto difficili. Noi vogliamo vincere tutte le partite e daremo battaglia".