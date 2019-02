Piatek bomber (anche) di Coppa: 8 gol in 3 partite. E all’Olimpico è già andato a segno tre volte

Tre gare, tre gol. Krzysztof Piatek è di casa all’Olimpico. Questa sera, il "Pistolero" giocherà la sua quarta partita nella Capitale e il Milan - manco a dirlo - si augura che possa aggiornare ulteriormente il suo score. Già, perché il polacco non è soltanto un bomber da campionato, ma anche di Coppa.

MEDIA MOSTRUOSA - Come riporta il quotidiano Tuttosport, il giovane centravanti ha segnato qualcosa come 8 reti in questa edizione della TIM Cup, giocando appena tre gare per un totale di 259 minuiti. Kris si è presentato al pubblico italiano con un poker al Lecce, poi si è concesso altri due gol contro l’Entella - fra tempi regolamentari e supplementari - prima dell’exploit in rossonero con la doppietta al Napoli. Una rete ogni 32 minuti giocati, numeri a dir poco mostruosi.

OLIMPICO - Statistiche che certamente preoccupano la Lazio, considerata anche l’emergenza dei biancocelesti in difesa. Tra l’altro, come già sottolineato, Piatek ha un feeling particolare con lo stadio Olimpico, dove ha già realizzato due gol alla Roma (il secondo con la maglia del Milan) e uno alla squadra di Inzaghi. Giusto un dettaglio: non ha mai vinto nella Capitale.