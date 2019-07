Piatek e il numero 9: la certezza da cui il Milan deve ripartire

Il nuovo Milan di Marco Giampaolo è già da qualche giorno in ritiro, l’ex tecnico della Sampdoria è alla ricerca delle sue nuove certezze, una da cui partire è certamente Krzysztof Piątek, l’attaccante polacco ha stupito tutti alla sua prima stagione in Serie A, andiamo a ripercorrerla.

GENOA - Piatek firma per il Genoa nell’estate 2018, l’11 agosto 2018, al suo esordio in gare ufficiali con il club mette a segno 4 reti in 37 minuti nella partita di terzo turno di Coppa Italiavinta per 4-0 contro il Lecce, diventando così il primo giocatore del Grifone a segnare una quaterna in tale competizione. Esordisce con un gol anche in Serie A, in occasione del match casalingo del 26 agosto vinto 2-1 contro l'Empoli. Sigla la sua prima doppietta italiana il 2 settembre contro il Sassuolo. Protagonista di un inizio di stagione estremamente positivo per un debuttante va a segno in ognuna delle prime 7 giornate di campionato, un risultato raggiunto prima di lui dai soli leggendari Ezio Pascuttie Gabriel Batistuta. Conclude a Gennaio la sua avventura Genova con 19 reti in 21 presenze. Una media impressionante per un giocatore al suo primo anno in Serie A.

L’ARRIVO AL MILAN - Il 23 gennaio 2019 si trasferisce a titolo definitivo al Milan, scegliendo di indossare la maglia numero 19 appartenuta fino a poco tempo prima a Bonucci. Il costo del cartellino è pari a 35 milioni di euro più bonus. Debutta con la maglia del Milan tre giorni più tardi, subentrando dalla panchina nel corso della sfida pareggiata a reti inviolate a San Siro contro il Napoli. Solo tre giorni dopo è titolare nella partita di San Siro valida per i quarti di finale di Coppa Italia, sempre contro il Napoli: partita in cui realizza una magnifica doppietta, stregando San Siro e concedendo al Milan il passaggio del turno. Realizza il suo primo gol in campionato con la maglia rossonera il 3 febbraio 2019, nella partita pareggiata 1-1 all'Olimpico contro la Roma. Da ricordare, una delle sue migliori partite, il 16 febbraio realizza una doppietta ai danni dell'Atalanta nella partita che vede il Milan vincere in esterna per 3-1. Grazie ai gol realizzati col Milan si prende il titolo di Capocannoniere della Coppa Italia 2018/19

STATISTICHE - A livello puramente statistico, nella stagione 2018/19 Piatek tra le varie competizioni ha realizzato 30 gol e 2 assist in 42 presenze, una media di gol ogni 125 minuti in Serie A, spaventosa per un giocatore al primo anno in Italia.

È sicuramente il giocatore dalla quale il Milan di Marco Giampaolo deve ripartire, anche nel suo ormai battezzato 4-3-1-2.