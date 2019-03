Piatek, il maratoneta del gol: nessun centravanti ha una media di km percorsi a partita migliore del polacco

L'impatto di Piatek nel Milan è stato devastante: il polacco ha infatti già segnato otto gol in nove partite, raggiungendo così lo score nella prima parte di stagione di Gonzalo Higuain, il quale ha siglato otto reti in 22 partite. Piatek, però, non è solo un grande goleador, ma anche un giocatore che si sacrifica e che corre tanto.

QUANTA CORSA - L'edizione odierna di Tuttosport riporta questa mattina che il numero 19 rossonero, nel match di sabato contro il Chievo, è stato il terzo giocatore del Milan per chilometri percorsi (11,33): meglio di lui, hanno fatto solo Bilgia e Kessie, cioè i due motori del centrocampo rossonero. Ma non è solo a Verona che Piatek si è dimostrato anche un grande maratoneta in quanto, analizzando tutto il campionato prima della 27^ giornata, il polacco è il centravanti che ha la media di km percorsi a partita migliore (10, 492 km).

PRIMO CENTRAVANTI - L'ex Genoa è al 74° posto della classifica generale e nella Top 100 ci sono solo altre due prime punte, cioè Pavoletti del Cagliari e Inglese del Parma. Per trovare, invece, coloro che sono in lotta con Kris per la classifica cannonieri, bisogna andare oltre la 200^ posizione e scendere sotto i 10 km di media (Quagliarella è 214°, Cristiano Ronaldo 219° e Zapata 265°). Piatek non è quindi solo gol, ma anche tanta corsa e grande spirito di sacrificio.