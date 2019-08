Piatek, unica certezza dell'attacco: il suo partner definitivo è ancora ignoto

Theo Hernandez, Suso e Borini. Questi i marcatori dell'estate rossonera, un'estate in cui il Milan ha mostrato segnali importanti dal punto di vista del gioco e delle occasioni create, incrementando il numero delle marcature con il passare delle partite. A mancare, tra il novero dei "cannonieri", è Krzysztof Piatek, principale bocca di fuoco dei rossoneri da gennaio a maggio, capace di confermarsi in termini realizzativi nonostante il trasferimento da Genova a Milano. Nessun allarme, ovviamente, in attesa che tornino i gol, soprattutto nelle gare che contano davvero.

CHI AL SUO FIANCO? - Più che concentrarsi sull'"astinenza" di Piatek, è giusto invece ragionare su colui che sarà il suo compagno di reparto, almeno ad inizio campionato. Domani sera, al Manuzzi, con tutta probabilità vedremo ancora Castillejo al suo fianco: lo spagnolo è stato indicato più volte come partente, ma ad oggi è probabilmente l'unica seconda punta (pura o potenziale) a disposizione di Marco Giampaolo. Anche Leao potrebbe diventare una "spalla" importante per il Pistolero, ma ci sarà bisogno di tempo e lavoro, tenendo conto anche della giovanissima età del portoghese, un elemento da integrare con calma senza eccessiva fretta.

PRIMA CASTILLEJO - La pista Correa ad oggi è molto complicata: mancano due settimane al termine del calciomercato e la distanza, tra Milan ed Atletico, è ancora invariata. Inoltre, a differenza di ciò che si stava profilando nei giorni scorsi, l'intreccio con il Valencia sembra più complicato del previsto: Rodrigo potrebbe restare con i Blanquinegres, bloccando di conseguenza anche l'eventuale trasferimento di André Silva. Il tutto potrebbe riaprirsi (anche positivamente) a fine mercato, ma è chiaro che a Milanello si dovrà lavorare senza considerare Correa: dunque, almeno in partenza, il candidato principale per il ruolo di seconda punta sarà Castillejo.