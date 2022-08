Pioli a DAZN: "De Ketelaere? Può far divertire i tifosi. Leao lo vedo sereno. Thiaw? Prima le visite mediche..."

MilanNews.it

Intervistato a DAZN, Stefano Pioli ha commentato così il successo del Milan contro il Bologna: "La squadra ha lavorato con ritmo, collaborazione, energia per tutta la partita. Abbiamo commesso errori tecnici sicuramente, possiamo fare meglio. Le aspettative ce le siamo alzati da soli, vogliamo fare di più. Finché vedrò i miei giocatori affamati... io vedo la fame necessaria per scrivere altra pagine. I particolari fanno la differenza sul grande livello anche per essere più lucidi nel fare le scelte. Anche oggi abbiamo esagerato nella profondità".

Sugli errori: "Lavoriamo tanto, mi piace che i giocatori stressano le difese, andando oltre. Il giocatore che ha possesso deve capire quando c'è il momento giusto, quando ha l'opportunità di fare male. Anche tenere più la palla nella loro metà campo... le squadre dominanti riescono ad attaccare la profondità e gestire la palla, ma della prestazione sono contento".

Su De Ketelaere: "Sensazioni positive. Deve conoscere i propri compagni, il modo di giocare, il campionato diverso, tatticismi diversi. Ha un potenziale importante, ha tutto: qualità, fisicità, sa andare dentro l'area. Ci vuole tempo. Conoscersi bene in campo significa trovare il momento giusto per passare la palla al compagna. Questo processo arriverà, ma ha grande talento per far divertire i tifosi".

Sulla posizione di De Ketelaere: "Oggi abbiamo giocato quasi con due attaccanti, tenendo aaperti gli esterni. Poteva andare più in profondità, ma è questione anche di trovare i tempi giusti. Ci sono momenti in cui può svariare. Lavoriamo in base alle nostre caratteristicamente e anche in base a quello che possono concederci gli avversari".

Sulle rotazioni: "Continueremo. Giochiamo per la squadra, non è importante la quanità di minuti, ma la qualità. Per le prime otto inizia una stagione nuova. Ho chiesto alla società di avere un gruppo forte, coeso. Siamo di ottimo livello, gli atteggiamenti sono quelli giusti. Se un giocatore lavora bene, poi la prestazione la fà".

Su Leao: "E' sempre stato così, lo vedo continuo e sereno. Sa di avere grande potenziale. Non ho mai avuto un Leao disattento o con la testa altrove, ma anche i giocatori sono umani".

Su Thiaw: "Deve fare le visite mediche, poi vediamo".