Pioli a DAZN: "È strana la situazione intorno al Milan: nessuno crede che possiamo vincere lo scudetto ma mi viene chiesto continuamente"

Mister Pioli ha parlato a DAZN nel post partita di Salernitana-Milan:

Deluso dal risultato o dagli errori? “Quando non riusciamo a giocare da Milan è giusto essere delusi. Avevamo cominciato bene, ma non siamo stati così precisi e lucidi nel gestire la palla. Abbiamo commesso anche degli errori in fase difensiva, è stata una partita complicata. Siamo riusciti a pareggiarla, tante volte non ci eravamo riusciti… Dovevamo fare meglio”.

Su Leao: “Non è stato solamente Rafa a mancare di precisione e lucidità. Ho insistito a tenerlo alto. Non è vero che è stato così determinante come nell’ultimo periodo ma se avesse segnato quel gol in rovesciata staremmo commentando un’altra prestazione. Quando si approccia così bene una partita poi ci vuole lucidità, oggi siamo stati troppo frenetici. Abbiamo avuto occasioni all’inizio del secondo tempo, poi abbiamo avuto una bella reazione dopo il gol subito: non è stata la nostra serata migliore”.

Che impatto avranno i 5 punti persi tra Spezia e stasera? “Dobbiamo pensare a giocare come siamo capaci di fare. Bastava fare una rincorsa in più per impedire il cross. Inutile pensare a cosa potevamo fare, concentriamoci su cosa sappiamo fare e cerchiamo di fare più punti possibili. Non volevamo fare una prestazione del genere oggi”.

Sulla corsa scudetto: “È un po’ strana la situazione intorno al Milan. Non c’è nessun addetto ai lavori che pensa che il Milan possa vincere lo scudetto ma continuate a farmi domande sullo scudetto. Noi pensiamo di essere una squadra forte ma sappiamo che stasera non abbiamo messo in campo le nostre qualità e per questo siamo delusi e ci spronerà per fare ancora meglio per la prossima partita. Il campionato è di livello alto, il girone di ritorno è più complicato del girone d’andato. Non siamo stati puliti tecnicamente e lucidi tatticamente. Non è mancato l’atteggiamento mentale, non siamo stati presuntuosi. È mancata qualità. Il nostro obiettivo è quello di superare il punteggio del campionato scorso. Siamo tornati a pari punti del campionato scorso: le prime 5 squadre sono molto forti, il livello è alto e l’equilibrio è sottile. Dovremo riprendere il nostro cammino venerdì in casa”.