Pioli a L'Equipe: "Fiero della crescita del mio Milan, ma non vogliamo fermarci. Ibra punto di riferimento, Kalulu grande sorpresa"

Stefano Pioli ha rilasciato una lunga intervista a L'Equipe , nella quale ha toccato vari temi, a partire dal percorso di crescita intrapreso dal suo Milan negli ultimi anni: "Stiamo percorrendo un cammino intrapreso tre anni fa - riporta gazzetta.it - ed eravamo lontani dai vertici europei. Sono fiero di vederla crescere, ma la storia del Milan è di giocare in Champions. Siamo felici, ma non dobbiamo fermarci qui. La svolta a gennaio 2020? Con Ibrahimovic, Kjaer e Saelemaerkers siamo migliorati dal punto di vista tecnico e di carattere. Ibrahimovic non è un giocatore normale, ma un campione tecnico e morale, un modello, un punto di riferimento per un gruppo giovane come il nostro . È stato un sostegno enorme anche per lo staff”.

I FRANCESI DEL MILAN - Il tecnico rossonero si è ovviamente poi soffermato a parlare anche dei giocatori francesi che sono nella rosa del Milan: "Giroud? Ci parlai un paio di volte in videoconferenza prima che firmasse. Sapevo che avremmo lavorato bene insieme: è un gran giocatore, di squadra, generoso, sempre positivo. Theo? Ha ancora un margine di miglioramento enorme, ma deve convincersene. Maignan? Non lo conoscevo prima di affrontarlo in Europa League quando con il Lille venne a vincere da noi per 3-0. Si è rivelato anche migliore di quel che pensassi. È meticoloso, vuole sempre migliorare: è uno sfinimento per l’allenatore perché esigente, ma è anche motivato. Kalulu? Una gran sorpresa. Non ha mai mollato, migliora sempre e non è ancora finita".

NON SOLO IL RISULTATO - Pioli ha poi continuato parlando del suo ruolo di allenatore e dei tecnici a cui si ispira e segue con maggiore attenzione: "Se pensi solo al risultato non fai progressi: io mi baso sulle prestazioni, l’essenza del mio mestiere è di lavorare da squadra. A chi mi ispiro? Guardiola e Ancelotti sono i migliori al mondo, non per le stesse ragioni. E seguo Arteta dell’Arsenal".