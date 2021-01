Pioli a Rai Sport: "Vittoria meritata, siamo stati squadra per 120 minuti. Al Milan sto bene"

Al termine del match contro il Torino, il tecnico rossonero, Stefano Pioli, ha parlato ai microfoni di Rai Sport.

Sulla partita: "La squadra sa lottare, sa giocare e stringere i denti. È stata una partita complicata, i nostri avversari sono riusciti a palleggiare meglio rispetto alla gara di sabato. Ma soprattutto nel secondo tempo potevamo evitare di andare i supplementari con le tante occasioni avute. Siamo stati squadra per tutta la partita, è una vittoria voluta e meritata".

Su Ibrahimovic titolare: "Ho parlato con lui, volevamo dargli un minutaggio più ampio rispetto ai dieci minuti giocati sabato. Per le sue caratteristiche credo sia meglio cominciare dall’inizio. Ha fatto una buona gara, questi quarantacinque minuti gli serviranno per migliorare la sua condizione e arrivare al meglio per la sfida di campionato".

Sulla sua serenità: "Si vede che sto bene qui al Milan. Alleno dei giocatori che mi rendono orgoglioso per la volontà e la disponibilità che ci mettono tutti i giorni. Quando sei felice e stai bene ti viene più facile trasmettere serenità e convinzione. So di allenare una squadra forte, io devo indicare la strada giusta e cerco di farlo nel miglior modo possibile".

Ancora sulla gara di oggi: "I ragazzi hanno la capacità di fare la partite e saperle interpretare. Oggi siamo stati squadra per tutti i 120 minuti, prendendo anche qualche rischio. Abbiamo creato tanto, si sperava di non arrivare ai supplementari. Quella che conta è la presenza della squadra, la voglia di giocare partite serie. Bisogna continuare così".

Sull’assenza di pubblico: "Ci manca tantissimo. Forse all’inizio l’assenza di pubblico ha tolto un po’ di pressione a una squadra così giovane e ci ha permesso di crescere con più facilità, ma da un po’ di tempo a questa parte con i nostri tifosi sarebbe più bello e passionale. Ci accompagnerebbero e ci sosterrebbero con entusiasmo per tutta la partita. Potrebbero farci fare la differenza ancora di più. Giocare ogni tre giorni, entrare per il riscaldamento e non vedere i tifosi ma trovare lo stesso grandi stimoli significa che la squadra è ambiziosa e volenterosa. Dobbiamo insistere, è una bella stagione fino a oggi, ma potrebbe non rimanerci niente in mano: dobbiamo pensare una partita alla volta".

Sui tiri dal dischetto: "I rigori sono difficilmente allenabili. Dentro il fatto di segnare i rigori c’è la qualità dei miei giocatori e l’aspetto mentale, la voglia di cercare di vincere le partite. Tante volte mi è stato chiesto qual è stata la gara della svolta, quella col Rio Ave è stata importante".

Su Inter-Juve: "Speriamo di fare bene noi a Cagliari, poi la guarderemo senz’altro, così come guarderò il derby. Si affrontano grandi squadre, le guarderò con grande interesse".

Sul mercato: "Quando firmerà Donnarumma non lo so, non dovete chiederlo a me. Il mercato? È ancora aperto, ci sono delle situazioni e vedremo se riusciremo a sbloccarle".