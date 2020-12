Pioli a Sky: "Il Milan è l'amore della vita. I Negramaro per spiegare il mio momento"

Stefano Pioli ha parlato in una lunga intervista a Sky Sport, che andrà in onda integralmente nella giornata di domani. Eccone un piccolo estratto.

Sulla favola del Milan del 2020: "Per fortuna non è una favola, è la realtà. A me piace molto la musica, è uscita una canzone in questo periodo dei Negramaro, si chiama 'Contatto'. C'è una frase che dice 'La vita che volevo è tutta qui. gli amici che sognavo, proprio così'. Questo racchiude un po' il mio momento".

Se il Milan fosse una donna: "Sarebbe mia moglie. E' l'amore della mia vita, quindi significa che anche il Milan...".

Sull'esperienza a Firenze con Davide Astori, cresciuto nel Milan: "Davide, insieme a mio padre, che ho perso l'anno scorso, sono due miei angeli custodi in più. Penso che in tutti questi bei risultati ci siano dentro anche loro".