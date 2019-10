Pioli a Sky: "Lo spirito c'è stato, potevamo chiuderla prima. Contento per i ragazzi, la squadra può crescere"

Stefano Pioli è stato intervistato da Sky Sport nel postpartita di Milan-SPAL.

Sulla gara: "Avevo chiesto lo spirito alla squadra. Credo che lo spirito ci sia stato. Abbiamo costruito delle occasioni da gol, peccato tenere in bilico il risultato fino alla fine".

Sul momento: "La partita che può cambiare la stagione è sempre la prossima. Sono contento per i giocatori, il club, i tifosi. Dobbiamo pensare alla prossima, abbiamo un avversario molto difficile e molto forte. Nella nostra partita ci sono state buone cose ed altre su cui dobbiamo lavorare".

Su Suso: "E' un giocatore di qualità, può fare di più. Sono contento per allenare un allenatore con queste caratteristiche. Non si vince mai per un singolo, tutta la squadra è stata nella partita per 95'. Abbiamo difeso bene sulle palle inattive, ho visto situazioni migliorate rispetto a quelle di Roma".

Sul secondo tempo: "Era difficile che la SPAL tenesse i ritmi dei primi 45 minuti. Nel secondo tempo la SPALha abbassato il baricentro. Queste partite speri di sbloccarle il più presto possibile, la squadra ha mantenuto lucidità. Non ci siamo mai abbattuti. Dal punto di vista del carattere abbiamo fatto delle buone cose".

Su Leao: Stavo pensando di inserire Leao se non fossimo riusciti a sbloccarla con la punizione. Abbiamo tanti giocatori di qualità, non posso farli giocare tutti insieme fino a che non avremo un equilibrio maggiore".

Sulla Champions: "Sento che la squadra può crescere, se sei convinto tutto è possibile. Dobbiamo affrontare le partita una alla volta, dobbiamo essere preoccupati il giusto e battagliare dall'inizio alla fine come abbiamo fatto oggi. Con la qualità da sola ormai le partite non si vincono più. Recuperiamo energie, domenica sera vogliamo mettere in campo un'altra prestazione convincente".